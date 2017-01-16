Я бы хотел делегировать кадровые вопросы на своих заместителей, - мэр Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решения кадровых вопросов в новой структуре Николаевского городского совета должны быть делегированы вице-мэрам.

Такое мнение Сенкевич высказал в ходе своего отчета, в субботу, 14 января.

- У нас в ближайшее время будет изменение структуры. Реальное изменение, а не на бумаге. И, я думаю, что мы будем видеть новые кадровые перестановки, - сказал Сенкевич.

При этом он отметил, что возможно случится так, что некоторые из замов Сенкевича тоже уйдут.

- Этот вопрос будет касаться, как эффективности и удовлетворенности результатом моим личным, как городского головы, так и нежелание работать человека в команде, - заявил мэр.

По мнению Сенкевича, кадровые вопросы должны решать его заместители, так как именно им работать с людьми, которые войдут в новые структурные подразделения Николаевского городского совета.

- Сегодня с новой командой я бы хотел эти вопросы делегировать на заместителей городского головы. То есть, третий уровень – начальники управлений и департаментов, а второй уровень – это все-таки заместители городского головы. Важно, чтобы эти заместители делали свою работу эффективно и выбирали себе людей, с которым им будет комфортно работать и исполнять те задачи, которые я на них возложил, когда принимал их на работу, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе сессии 25 октября депутаты горсовета утвердили состав заместителей мэра, в который был включен «оппозиционер» Александр Омельчук. Кроме того, был избран секретарь горсовета представитель фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Казакова.