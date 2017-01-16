«Правая рука» Саакашвили грозится посадить Коломойского: «Мы единственные, кто может надеть на него наручники»

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе уверен, что олигарх Игорь Коломойский должен быть посажен в тюрьму и что только ему и «Движению новых сил» Михаила Саакашвили это под силу в Украине.

Об этом он заявил в интервью для интернет-изданий «Преступности.НЕТ» и «НикВести».

По мнению Сакварелидзе, национализация «ПриватБанка» - это результат выведения его бывшим владельцем Игорем Коломойским 150 миллиардов гривен и «договорняка» олигарха с Президентом Украины Петром Порошенко.

«Сейчас у государства получилась такая ситуация: есть 150 миллиардов гривен, которые Коломойский фактически вывел из страны, Коломойского никто не наказывает, потому что у него с Порошенко договорняк, ему дали спокойно улететь. А теперь им придется сказать народу, что им придется взять на себя ответственность, заплатить ущерб Коломойского для того, чтобы спасти самих себя. То есть 17 или 20 миллионов вкладчиков должны сегодня платить деньги за воровство Коломойского для того, чтобы спасти фискальную систему страны», - сказал Сакварелидзе.

По его словам, для нормализации ситуации в «ПриватБанке» понадобится от одного до трех лет.

«Три года в таком состоянии Украины – это полный финансовый развал. Гарантий у государства нет. Их придется брать из Государственного бюджета, то есть из налогов, от нас, опять же. А Коломойский будет себе спокойно сидеть в этой Женеве или Лондоне, будет насмехаться и издеваться над украинским обществом и государством, импотентными государственными институтами, и со своих «плюсов» (телеканал 1+1, - ПН) или со своими наворованными финансовыми ресурсами, будет скупать маленькие или большие политические партии, или давать им денег, для того, чтобы зайти со своей фракцией в парламент», - говорит экс-заместитель главы ГПУ.

«Мы единственные люди, которые могут надеть на Коломойского наручники. Это я говорю без преувеличения. Мы единственные люди, которые заставили Коломойского заплатить 87 миллионов долларов налогов в Грузии. Это был единственный случай, когда он заплатил налоги в своей жизни. И мы те люди, которые смогут спокойно и на него надеть наручники, и на остальных. Я наивно полагал и верил, что Порошенко на самом деле был готов начать войну против олигархов, но очень разочаровался, когда он им пожал руку», - заявил Давид Сакварелидзе.

На вопрос журналистов о том, не опасно ли надевать наручники на олигархов, в ведении которых находятся целые сектора экономики, Сакварелидзе ответил, что «опасно находиться в такой импотентной ситуации, в которой находится сегодня украинское государство».

«Нужно опустить этих людей (олигархов, - ПН) на уровень следователя или опера, за одну ночь провести «Варфоломеевскую ночь», буквально, надеть на них наручники и вытащить их со спецназом из дома, как Корбана вытащили один раз, и пускай потом договариваются со следователями и прокурорами: сделка о признании вины, пожалуйста, миллиарды возвращаются в Государственный бюджет, и потом уже разговариваем о твоей свободе. Мы всю жизнь с такой позицией работали. Нас считали жесткими, нас критиковали за это в Грузии, но мы создали современное государство. Да, жестко, но создали», - резюмировал он.

Полный текст интервью с Давидом Сакварелидзе можно прочитать здесь.