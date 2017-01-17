«Это дополнительная нагрузка, я ее на себя не брал», - директор «Зори» оправдал прогулы сессий горсовета

Константин Картошкин Гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект», депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Константин Картошкин не посещает сессии Николаевского городского совета, потому что его контрактом определен приоритет руководить заводом, а не заниматься общественной нагрузкой.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

- Свою работу фракция выполняет. Когда нужно было голосовать бюджет (2016 года) в условиях жёсткого отсутствия голосов, я ломал все свои графики. Сейчас для меня на первом месте предприятие, это 12 тысяч человек. Это тоже каким-то образом сказывается на жителях города Николаева, согласитесь. У нас же местные депутаты, это общественная деятельность. И для того, чтобы кормить свою семью, люди еще где-то должны работать. Я же не предприниматель, я наемный менеджер. Поэтому мои приоритеты определены моим контрактом. Я стараюсь балансировать, - сказал Картошкин.

Несмотря на свои частые прогулы, депутат уверен, что не наносит вред общему делу. Картошкин говорит, что его отсутствие напрямую связано с командировками.

- Как правило, в 80% случаев я был в командировке. Работа у меня, я все-таки отвечаю за 12 тысяч человек, и я обязан это делать… Я стараюсь выполнять свою работу максимально там, где я могу. В данном случае вред не нанесен. Ущерба какого-то непоправимого тоже нет. Когда идут принципиальные голосования, то я стараюсь быть. Сессия же проводится не из-за одного депутата, - говорит гендиректор «Зори».

Картошкин отмечает, что он стал народным избранником и получил мандат доверия не по своей воле, а значит не ему решать, слаживать ли с себя полномочия из-за невозможности полноценно исполнять депутатские обязанности.

- Если у фракции будет вопрос по поводу того, что я каким-то образом их подвожу, мы, наверное, обсудим это на фракции… Второй момент, когда предлагался вариант идти в городской совет, наверное, планировалось, что будет полезно использовать опыт руководства предприятия. Пока до этого не дошел ход, зачем же тогда обрезать возможности сейчас… Если говорить о нужности всего этого мне, как физическому лицу, то для меня это дополнительная нагрузка. Но поскольку я ее на себя не брал, то я и снимать не могу, - сказал Картошкин.

При этом своей работой, как депутата, директор «Зори» доволен.

- Есть избиратель, есть участки. Я взял себе избирательный участок, который остался без депутата, хотя там не выбирался. Я стараюсь на нем свою работу выполнять. Это можно сравнить с работой других депутатов. То, что я не выхожу и не махаю, это не значит, что я ничего не делаю. Ну, наверное, так? – сказал депутат.

Картошкин говорит, что где не успевает самостоятельно, все «дыры закрывают» его помощники.

- У нас разные графики работы. Я честно ходил (на комиссии), когда мой график совпадал с их графиком. Работа выполняется. Слава Богу, есть институт помощников, поэтому там, где я не могу физически присутствовать, они закрывают эту проблему. Я этим пользуюсь, - пояснил депутат.

Что касается своей работы в постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей, то директор завода свое отсутствие связывает с изменением графика ее заседаний. Раньше он приходил на комиссию по понедельникам, но теперь стало неудобно, когда день работы перенесли на среду.

- Так, что мне встать и орать, почему вы под меня не подстраиваетесь? Наверное, это некорректно, - отметил Картошкин.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний генеральный директор «Зори» Константин Картошкин в прошлом долгое время был директором «Севастопольского морского завода», который связывают с Петром Порошенко. Картошкин возглавлял список БПП на выборах в Николаевский городской совет.