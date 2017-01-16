Избирком утвердил замену двух депутатов от фракции «Відродження» в Николаевском облсовете

В понедельник, 16 января, Николаевский областной избирательный комитет утвердил на вакантные места депутатов облсовета от фракции «Відродження» кандидатуры Юрия Крета и Владислава Басса.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее были досрочно прекращены полномочия Олега Мудрака и Сергея Сидорука. На их места и приходят два новых депутата.

Юрий Крет и Владислав Басс предоставили в облизбирком свои заявления с просьбой регистрации их депутатами. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Владислав Басс - начальник производственного участка ГП «Зоря»-«Машпроект», а Юрий Крет - директор ООО «Валиде-ЮГ» из Вознесенска, в прошлом он возглавлял «Вознесенский лесхоз».

Юрий Крет Владислав Басс

В итоге члены избиркома поставили вопрос на голосование и единогласно его поддержали.

Напомним, Николаевский окружной Административный суд отменил протокол облизбиркома об отказе от регистрации депутатом Николаевского облсовета и дал возможность подать документы для оформления депутатства.