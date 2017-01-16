Николаевская волонтер выиграла апелляцию, которая постановила зарегистрировать ее депутатом облсовета

Татьяна Полищук Одесский апелляционный административный суд 5 января этого года подтвердил решение Николаевского окружного Административного суда, который обязал Николаевскую областную избирательную комиссию зарегистрировать николаевского волонтера Татьяну Полищук депутатом Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» вместо погибшего депутата Владимира Гулина.

Об этом в понедельник, 16 января, на заседании Николаевской областной избирательной комиссии сообщила сама Татьяна Полищук, которая принесла копию решения одесского суда.

В своем решении Апелляционный суд в полном объеме отказал и Николаевской областной избирательной комиссии, и Николаевской областной организации партии «Батьківщина» в их апелляционных жалобах и оставил постановление Николаевского окружного Административного суда без изменений.

В начале заседания она предложила избиркому ознакомиться с решением суда, однако глава комиссии Ирина Пономаренко заявила, что комиссия будет ждать получения решения суда официально по почте. По окончанию заседания комиссии слово взял глава общественной организации «Верховенство права» Виталий Гунько, выступающий за кандидата в депутаты Татьяну Полищук. Он указал, что решение суда уже в помещении избиркома – на руках у Полищук, а потому комиссия может прямо сейчас с ним ознакомиться.

- В этом решении указано, что оно вступает в силу немедленно с момента его оглашения. То есть, после 5 января решение вступило в силу. Право кассации в Высший административный суд не приостанавливает выполнение решения суда, которое вступило в законную силу. Отмечу, что Центральной избирательной комиссией 4 октября 2016 года №404 принято Постановление о досрочном прекращении всего состава Ивано-Франковской областной избирательной комиссии. Думаю, что когда члены Николаевской областной избирательной комиссии ознакомятся с этим решением, то причиной отставки Ивано-Франковской комиссии было не рассмотрение и невыполнение решения суда, которое вступило в законную силу, - сказал Виталий Гунько, припугнув также членов избиркома Уголовным кодексом Украины.

Виталий Гунько Глава и члены областной избирательной комиссии

На это один из членов комиссии Станислав Мартиросов заявил, что согласно закону комиссия может получать корреспонденцию почтой, лично либо через уполномоченного представителя. Мартиросов отметил, что Татьяна Полищук не является уполномоченным представителем Одесского апелляционного административного суда, а потому предложил ждать получения решения суда официально, после чего сразу же созвать отдельное заседание. Глава избиркома Ирина Пономаренко, в свою очередь, отметила, что «каким бы ни было решение суда, мы будем его выполнять».

Напомним, николаевский волонтер Татьяна Полищук, которая на местных выборах баллотировалась в облсовет от «Батьківщини» после смерти депутата облсовета Владимира Гулина и отказа еще одного кандидата от мандата, должна была стать депутатом, но в областной организации ПП «Батьківщина» ее не проинформировали об этом, поэтому ее признали «отказавшейся от регистрации депутатом Николаевского облсовета».