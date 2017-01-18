Новым депутатом Николаевского горсовета стала сотрудница КП «Гуртожиток», ранее задерживаемая за взятку

Во вторник, 17 января, в Николаевском городском совете появился новый депутат фракции «Оппозиционный блок». Им стала сотрудница КП «Гуртожиток» Татьяна Кучеревская.

Об этом сообщает кореспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее депутат от «Оппозиционного блока» Александр Омельчук заявил о сложении полномочий, так как согласно Закону Украины «О местном самоуправлении» он, как депутат, не может быть членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Как сообщила глава городской избирательной комиссии Дарья Овчинникова следующей по рейтингу голосования на выборах 25 октября 2015 года в списке партии «Оппозиционный блок» следовала Татьяна Кучеревская, которая и была приведена к присяге депутата.

Татьяна Кучеревская - 46-летняя начальник отдела по жилью, приватизации и решению спорных вопросов коммунального предприятия «СКП «Гуртожиток». Кучеревская баллотировалась по округу №28, находящегося в границах улиц Николаевской, Театральной, Олега Кошевого и проспекта Мира.

Стоит отметить, что в мае 2012 года оперативники отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Николаевского горуправления милиции по подозрению в получении взятки задерживали Татьяну Кучеревскую. Тогда речь шла о взятке в размере 700 долларов США.

Расследование проводилось по заявлению жителя города Николаева, с которого должностные лица коммунального предприятия, якобы, вымогали полторы тысячи долларов за содействие в выделении комнаты в одном из общежитий, с перспективой дальнейшей приватизации данной жилплощади.

Напомним, как уже сообщалось, во вторник, 25 октября, 39-ю голосами «За» депутаты Николаевского городского совета назначили своего коллегу из фракции партии «Оппозиционный блок» Александра Омельчука новым заместителем мэра Николаева, который предварительно будет курировать вопросы энергоэффективности