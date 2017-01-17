Дипломаты США надевали парики и переодевались в женщин, - глава МИД РФ Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что американские дипломаты переодевались в женщин, надевали парики, чтобы проникнуть на акции протеста в РФ или на российские объекты.

Об этом Лавров заявил на итоговой пресс-конференции за 2016 год во вторник, передает ТАСС.

Вербовочная активность США в отношении российских дипломатов нарастала во время второго срока администрации Барака Обамы. Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты, указал Лавров.

По его словам, американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные.

"Выводы можете сделать сами", - резюмировал Лавров.

Кроме того, по словами Лаврова, во время второго срока администрации Обамы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов, отметил Лавров.

"Американские спецслужбы пытались сделать вербовочные предложения послу высшего звена. Пытались засунуть в машину и дать $10 тыс.", - заявил Лавров и добавил, что посольство использует эти деньги.

"Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание и на другие эпизоды с переодеванием американских дипломатов, в том числе когда мужчина переодевался в женщину.

"Все это фиксировались", - подчеркнул глава МИД России.

Напомним, глава МИД РФ Лавров назвал оператора Reuters «дебилом» на встрече в рамках ОБСЕ.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с главой российского внешнеполитического ведомства. В августе 2015 года во время выступления министра Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра Лавров поправил очки и тихо сказал «Б**дь, дебилы». К кому именно тогда обращался министр иностранных дел РФ, осталось неизвестным.