Мэр Николаева предложил разработать процедуру решения вопроса с долгостроями

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил рассмотреть возможность разработки документа, который позволит разрывать договоры аренды земельных участков с фирмами, заявившими о намерениях начать строительство, но на протяжении многих лет не начинающими работы.

Такое заявление сделал Александр Сенкевич в ходе сессии Николаевского горсовета.

- Мне кажется, что у нас проблема есть в Николаеве. На сегодняшний день у нас есть участки, которыми занимаются частные компании. Чем они занимаются не известно. Взяты участки под строительство многоэтажного или другого строительства, при этом они ежегодно продлевают себе аренду, но ничего не делают. И эти долгострои «скелеты» стоят и мы ждем, пока у инвестора появятся деньги, - сказал Сенкевич.

По мнению Сенкевича, необходимо разработать механизм, который позволит контролировать строительство в Николаеве.

- У меня есть предложение, если мы сдаем в аренду похожие участки, что в случае неполучения разрешения на начало работ или каких-то других подобных вопросов, разрывать договор аренды, - предложил Сенкевич.

Депутаты согласились с предложением Сенкевича и поручили земельному управлению рассмотреть возможность разработки положения, с помощью которого будет возможность контролировать недострои в Николаеве.

Напомним, что ранее мэр Николаева заявил о том, что здания, возведенные с нарушением законодательства, будут сноситься.