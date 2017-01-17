«Диктаторские законы»: Геращенко показала, как Калетник сбежал из заблокированного кабинета Рады

Чтобы провести голосование за «диктаторские» законы 16 января 2014 года на тот момент вице-спикер коммунист Игорь Калетник попал из заблокированного кабинета в сессионный зал через тайный ход.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает «Украинская правда».

Она напомнила, как этот кабинет ей вместе с коллегами приходилось блокировать перед принятием «диктаторских законов». Тогдашние оппозиционеры даже стали под окнами, чтобы первый вице-спикер коммунист Игорь Калетник «не сполз по стене».

«И здесь слышим: а он уже ведет сессию и не понимаем – как!? И только когда я сюда зашла, обнаружила тайный ход», – говорит Геращенко.

В дальней комнате кабинета есть лестница к небольшим двери, за которой – еще одна лестница, ведущая на чердак.

Напомним, ранее ГПУ заявляло, что открыли дело на Калетника и Олийныка за организацию голосования по «диктаторским законам»