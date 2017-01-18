В Николаеве и области зафиксировали еще восемь краж из автомобилей

На Николаевщине произошли еще восемь краж из автомобилей. Преступления зафиксированы не только в Николаеве, но и в районах области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве 13 января, в период с 13:30 до 14:30 возле дома №259 по проспекту Центральному неизвестные похитили из автомобиля «Daewoo» лекарственные препараты и парфюмерию. По подсчетам владелицы машины, злоумышленники нанесли ей материальный ущерб на общую сумму 8,3 тысячи гривен.

В Заводском районе Николаева в ночь на 13 января злоумышленники похитили аккумулятор из автомобиля «ВАЗ-21011», который находился возле дома №11 по улице Рабочей. В ночь на 15 января в Корабельном районе из автомобиля «Opel», который находился возле дома №5 по улице Глинки, похитили аккумулятор и инструменты.

Кроме того, инструменты похитили из автомобиля «Москвич» в поселке Мешково-Погорелово. Во Врадиевке из грузовика «КамАЗ» похитили аккумулятор. В ночь на 15 января из автомобиля «Mazda» в селе Новокрасное Арбузинского района неизвестные украли магнитолу. А 13 января в поселке Березнеговатое из «Toyota» украли портфель с документами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вор номерных знаков выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы скрыться от полиции.