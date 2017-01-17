Додон после встречи с Путиным заявил о готовности Молдовы аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС

Подписание Молдовы соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в Москве, на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Рoint.md.
Такое мнение он выразил по итогам встречи 17 января со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
По его оценкам, соглашение об ассоциации Молдова-ЕС не принесло стране никаких преференций.
«То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства — Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано», — сказал Додон.
В качестве альтернативы лидер Молдовы высказался за активизацию торговых отношений с Россией.
Напомним, ранее в столице Молдовы начались митинги из-за победы Додона на выборах президента.