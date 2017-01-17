Додон после встречи с Путиным заявил о готовности Молдовы аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС

Подписание Молдовы соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в Москве, на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Рoint.md.

Такое мнение он выразил по итогам встречи 17 января со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его оценкам, соглашение об ассоциации Молдова-ЕС не принесло стране никаких преференций.

«То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства — Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано», — сказал Додон.

В качестве альтернативы лидер Молдовы высказался за активизацию торговых отношений с Россией.

Напомним, ранее в столице Молдовы начались митинги из-за победы Додона на выборах президента.