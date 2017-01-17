У Саакашвили еще до конца не определились с «лицом» их партии Николаеве: «Здесь не будет чиновников»

Давид Сакварелидзе В Николаеве и Николаевской области все еще нет четкого представительства «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, несмотря на то, что уже есть несколько человек, объявленных как члены движения от Николаева.

Об этом заявил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью «Преступности.НЕТ» и «НикВести».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Николаевскую область в «Движении новых сил» Саакашвили представляет заместитель мэра Николаева по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко.

При этом Давид Сакварелидзе утверждает, что при отборе людей в «Движение новых сил» учитывается критерий, что человек не должен быть действующим или бывшим чиновником, а также должен быть готов к противостоянию с властью.

«У нас четкие критерии – это должны быть люди, которые раньше не занимали позиции, долгое время не работали на государственной службе, и не были членами Коммунистической партии или Партии регионов, ничем не были запачканы и так далее, и что самое главное – имеют желание объединяться… Эта партия должна быть полуреволюционного склада, здесь не будет чиновников, или бывших чиновников, которым дискомфортно, например, вступать в какие-то коллизии, перепалки с властью, кто не боится уголовных дел, выходить на улицу с акциями протеста или поссориться с кем-то публично или не публично и так далее. То есть, кто не боятся проблем, и хотят объединиться…», - заявил Сакварелидзе.

Кроме того, он добавил, что будущая партия Михаила Саакашвили – это партия для практиков, для малого и среднего бизнеса, а также для активистов, «которые уже что-то пытались сделать, занимались чем-то, но не смогли никуда прорваться».

Отметим, что на данный момент на официальном сайте «Движения новых сил» в разделе «Команда Николаевской области» указано уже три человека: это вице-мэр Николаева Евгений Шевченко, предприниматель, учредитель ООО «Триботехника», сын ректора ЧНУ имени Петра Могилы Леонида Клименко, баллотировавшегося в мэры Николаева от партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Клименко, а также депутат Себинского сельского совета Николаевской области Наталья Ковальчук, дочь депутата Николаевского областного совета от партии Игоря Коломойского «УКРОП» Петра Ковальчука, которого глава Себинского сельского совета Наталья Жадан обвиняет в уклонении от уплаты налогов и сокрытии своих доходов.

Тем временем Давид Сакварелидзе утверждает, что в Николаеве при этом еще нет четкого утвержденного представительства, а эти люди – пока только просто инициативные группы.

«Давайте так скажем – пока у нас нет представительства, четкого представительства в Николаеве. Там есть несколько инициативных групп. Процесс внутренней конкуренции помогает как-то этих людей отсеивать… Сегодня мы работаем следующим образом: у нас в регионах несколько инициативных групп, и мы им даем полный карт-бланш действий. В чем это заключается? Чтобы не было монополизации. Если мы сейчас кого-то назовем, «коронуем», так сказать, уже лидером на месте, то он может закрыться от людей. А это партия, а точнее пока еще это движение, партия еще не зарегистрирована, - это живой организм, куда люди, как клетки или живые микроорганизмы, они или приживаются, или отпадают. Это процесс живой конкуренции, мы все должны друг друга проверить в борьбе», - ответил один из лидеров «Движения новых сил».

Также он добавил, что в движении понимают, что будет много желающих «прилепится к ним в нужный момент».