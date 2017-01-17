«Отдельно взятая Хатия не может произвести какого-то прорыва», - Сакварелидзе о работе экс-главы Нацполиции

Если бы Хатия Декаонидзе была политиком, то она бы «больше боролась» на посту главы Национальной полиции Украины, но «отдельно взятая Хатия не может произвести какого-то серьезного прорыва».

Об этом заявил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью «Преступности.НЕТ» и «НикВести».

Напомним, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности руководителя Национальной полиции Украины, после чего ее обязанности стал выполнять первый заместитель Вадим Троян, которого называют человеком главы МВД Арсена Авакова. После этого Деканоидзе заявила, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

«После ухода Эки Згуладзе и Петр Порошенко, и Арсен Аваков подумали, что вот мы сейчас назначим слабенькую девочку (Хатию Деканоидзе), и оба будем пытаться ее перетянуть на свою сторону. Это ни у одного не получилось, поэтому оба разочаровались: она заняла свою позицию, стояла до конца, как смогла, добивалась того, чего добавилась, а потом взяла и хлопнула дверью, вышла и правильно сделала», - прокомментировал ситуацию Сакварелидзе.

По его словам, в дальнейшем она не пойдет в украинскую политику, и в «Движении новых сил» Михаила Саакашвили не появится.

«У нее другие планы, мы с ней общались, она собирается продолжить свою международную карьеру, это все вопросы к ней, но политической деятельностью она заниматься не будет», - отметил он.

По его словам, Хатия Деканоидзе – не политик, и если бы она была хоть чуть-чуть политиком, то тогда бы она удержалась на дольше в свой должности.

«Для того, чтобы Хатия удержалась и боролась лучше, ей надо было идти наполовину в политику, находить себе политических партнеров, поднимать политические вопросы, атаковать политиков, в том числе высшие эшелоны власти… А отдельно взятая Хатия не может произвести какого-то серьезного прорыва, когда СБУ у тебя сегодня не очищено – там очень большой уровень коррупции, в прокуратуре большой уровень коррупции, в судах, а ты пытаешься очистить полицию», - добавил экс-заместитель Генпрокурора Украины.

Напомним, как уже сообщалось, Национальная полиция Украины на своем сайте обнародовала список из 64 кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на должность ее руководителя: среди них и домохозяйки, и пенсионеры.