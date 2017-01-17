Срочно! Не дайте Трампу начать ядерную войну

В случае, если президент США даст команду «действовать», останется всего 4 минуты до запуска. Это невероятно опасная система, которая была внедрена еще в эпоху Холодной войны и абсолютно бесполезна сегодня. Именно поэтому, когда Обаму выбрали в президенты, он сказал, что исправит ситуацию.

Но, если Обама не сделает этого в течение следующих 3 дней, он поставит безопасность мира под угрозу из-за непредсказуемых действий Дональда Трампа. Обаме остались считанные дни в должности президента и у него остаются другие приоритетные задачи. Именно поэтому мы должны оказать глобальное давление уже сейчас. Известные политики, чиновники и военные уже присоединились к петиции – теперь, если мы соберем миллион подписей и будем действовать в Вашингтоне, наше сообщество сможет вывести эту проблему в топ всех новостей США.

Но мы должны действовать быстро – Обама должен услышать, что это волнует всех, кто может оказаться в опасности (а это буквально все люди!!!). Добавьте свое имя и поделитесь ссылкой в социальных сетях:



https://secure.avaaz.org/campaign/ru/trump_nuclear_loc/?bUxoPdb&v=86620&cl=11620622466&_checksum=de12566a6deee258a2c1b4dfad9598980496a5156d3d4625c41d2f5b3d5d6ddd

Деньги перечислять не обязательно.

Убрать подальше от Трампа ядерную кнопку необходимо.