Александр Сенкевич, хватит крышевать депутата-рейдера

Вчера, совместно с инициативной группой жителей дома №2 по ул.Артиллерийская посетили постоянную комиссию Николаевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, на которой рассматривалось наше обращение по поводу скандальной стройки депутата Николаевского горсовета от партии "Самопомощь" Вячеслава Апанасенко. (https://news.pn/ru/politics/173506).

В ходе заседания, предоставили депутатам ответы на наши обращения и информационные запросы, которые мы получили от прокуратуры, ГАСКа и Госгеокадастра. Исходя из полученных ответов выходит, что депутат горсовета Вячеслав Апанасенко под видом благоустройства самовольно захватил часть придомовой территории многоэтажного дома и соорудил на ней помещение под коммерческую деятельность, которое в дальнейшем можно будет узаконить через суд. После, жители будут долго доказывать свою правоту в наших "справедливых" судах.

Депутаты пообещали изучить предоставленные им документы, и уже на ближайшее заседание комиссии пригласит гр. Апанасенко. Но, могу предположить, что на заседание Апанасенко не придёт. Во-первых, ему документально показать нечего, а во-вторых, кто такие для него жители, чтобы гламурный депутат перед ними отчитывался. Ждать того, чтобы Сенкевич притащил за ухо зажравшегося соратника и устроит ему публичную порку, тоже из разряда фантастики.

Ведь единственным, кто проигнорировал коллективное обращение жителей, оказался Николаевский городской голова Александр Сенкевич. (https://news.pn/ru/politics/172313). С момента регистрации обращения на имя мэра прошло уже больше 1,5 месяца - 01.12.16 > 17.01.17, но ответа до сих пор нет.

К сожалению, мэр уже в который раз демонстрирует свою заангажированность в данном вопросе. В действиях Сенкевича, как показала практика, присутствуют двойные стандарты: одной рукой он борется с мансардой Пелипаса, а другой, открывает двери во властные кабинеты для своего партийного соратника Вячеслава Апанасенко.

Хотел бы от имени жителей дома № 2 и № 2А по ул.Артиллерийская пригласить Вячеслава Апанасенко на следующие заседание земельной комиссии для открытого и конструктивного диалога по данной проблеме.

Также, хочу обратиться к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой перестать покрывать противозаконные и бездумные действия Вячеслава Апанасенко. Человека, плевавшего на законы и мнение людей, планомерно добивающего мэрский рейтинг и регулярно подставляющий Сенкевича под общественные удары.

Как сказала одна из жительниц: "Сенкевич никогда не будет бороться со своим другом, с которым регулярно ест устрицы в ресторане "Роппонги".

Александр Фёдорович, надеюсь для вас устрицы устрицами, а работа должна быть работой. Обязанность мэра, в первую очередь отстаивать и защищать интересы горожан, а не лоббировать бизнес-интересы депутата-рейдера.