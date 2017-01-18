«Пройдите, пожалуйста, в жо*у»: в «Роснефти» ответили журналистам, почему глава компании ездит с «мигалкой»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин —единственный среди руководителей госкомпаний и корпораций в России, кто пользуется «мигалкой».

Об этом сообщает «Дождь».

Но при этом в перечне российских ведомств, которым положена«мигалка», госкомпании нет. Сечин находится под охраной ФСО после «дела ЮКОСа», объясняет федеральный чиновник.

О том, что глава «Роснефти» Сечин пользуется спецсигналом (так называемая «мигалка») при езде на автомобиле, Дождю рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник. В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос издания, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Путин спецсигнал главе госкомпании.

Фото автомобиля Сечина

Напомним, ранее Навальный показал строящийся в Московской области дом главы Роснефти Сечина.