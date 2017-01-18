Кандидат в президенты Франции получил пощечину от незнакомца

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Мануэль Вальс на выходе из здания горсовета Ламбаля получил пощечину от неизвестного молодого человека.

Об этом сообщает канал France24.

Как видно на записи со спины политика, злоумышленник сначала пожал Вальсу руку, как это делали до него другие находящиеся на улице люди, после чего внезапно дал тому пощечину. Охранник Вальса набросился на мужчину, оттолкнул его к забору и повалил на землю, после чего 18-летний хулиган был задержан полицией.

«Я никогда не боялся общаться с французами. Демократия не может быть насилием» — заявил Вальс, выступая перед местными журналистами вскоре после инцидента.

Это не первый курьезный случай с Вальсом: ранее в Страсбурге неизвестный высыпал на него пакет муки.

Напомним, другой кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной".