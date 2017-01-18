«Вы тут максимум на восемь лет»: американские журналисты опубликовали открытое письмо к Трампу

Представители СМИ США обратились к избранному американскому президенту Дональду Трампу с открытым письмом, заявив о том, что усложнение отношений между его администрацией и журналистами никому не пойдет на пользу.

Текст обращения выложен на сайте журнала Columbia Journalism Review.

"Вы запретили новостным организациям освещать вашу деятельность и использовали Twitter, чтобы высмеивать отдельных журналистов и угрожать им, призвав сторонников делать то же самое. Вы выступали за более свободные законы о клевете и угрожали многочисленными исками, ни один из которых не материализовался. Когда только можно, вы избегали прессы, а также нарушили нормы работы пресс-пула и регулярных пресс-конференций. Вы насмехались над инвалидностью репортера, который написал то, что вам не понравилось", - говорится в письме.

Журналисты утверждают, что Трамп не меняет линию поведения, избранную еще во время президентской гонки. По мнению работников СМИ, это хоть и "личный выбор" избранного президента, но все же ему стоит прислушаться к другой стороне.

"Если вы можете устанавливать правила взаимодействия с прессой, мы можем сделать то же самое. Это всё же наше эфирное время и наши статьи, на которые вы хотите влиять. Не вы, а мы решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей. Вы пытались разделить нас, воспользовавшись нашей внутрицеховой конкуренцией, но теперь, если вы проигнорирует кого-то из нас на пресс-конференции... вы столкнетесь с единым фронтом", - говорится в письме.

Таким образом, резюмируют журналисты, они оставляют за собой право публиковать любые материалы - независимо от уровня доступа к Трампу и его кабинету, а также могут решить не освещать определенные события с участием Трампа.

"Мы не обязаны переиначивать радиоэфир или статьи под людей, постоянно искажающих истину. Мы играем в долгую игру. В лучшем из сценариев вы - на восемь лет, а мы были здесь со дня основания республики. Хорошей вам инаугурации", - подытожили в письме.

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