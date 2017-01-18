«Мы боремся не с вами, а с вашей глупостью», - Тетерук на заседании комитета ВР поругался с Савченко

Народный депутат Андрей Тетерук заявил, что Комитет по нацбезопасности и обороне борется не с самой Надеждой Савченко, а с ее глупостью.

Об этом Тетерук заявил во время заседания комитета, передает Эспрессо.TV.

«Вы научились манипулировать и демагогически разговаривать на все темы, которые вы сейчас слышите. И удивительно странно, что все ваши тезисы совпадают с риторикой террористов и Кремля. Вы об этом задумывались, почему ваши высказывания совпадают с тезисами государства, с которым мы боремся?» — заявил Тетерук.

Тетерук напомнил, что «необдуманное поведение Савченко приведет к срыву переговоров об обмене пленными».

«И мысль, что мы боремся с вами, она ошибочна. Мы боремся не с вами, а с вашей глупостью. Мы боремся с вашей безответственностью», — заявил Тетерук.

Он подчеркнул, что Савченко единственная из народных депутатов, кто на международной арене подыгрывает риторике Кремля.

Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что, по ее мнению, освобождение Донбасса мирным путем должно привести к "сдаче" России Крыма.