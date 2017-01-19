Садовой решил сделать львовский мусор всеукраинским и вывозить часть заграницу

Львовский мусор планируют вывозить на полигоны области и по всей Украине, и в то же время обустроить в каждом районе Львова площадки для перегрузки и брикетирования твердых бытовых отходов.

Об этом говорится в проекте решения сегодняшней внеочередной сессии Львовского горсовета, которую обнародовали в сети Facebook.

В этом проекте решения предлагается вновь обратиться к территориальным общинам Львовщины и Украины с просьбой заключить договоры и вывозить в их полигоны львовский мусор.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не исключает возможности, что львовский мусор будут вывозить за границу. Об этом он заявил во время дополнительной сессии Львовского городского совета.

«Мы имеем предварительные договоренности о вывозе брикетированного мусора, я не исключаю возможности вывоза мусора за границу. И некоторые города готовы его принимать, но как при этом будет выглядеть наше государство?», — сказал Садовой.

Зато депутат Львовского городского совета от БПП Петр Адамик подчеркнул, что только Андрей Садовый может совместить львовский мусор и геополитику.

Напомним, во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.