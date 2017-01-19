Кличко опозорился в Давосе, заявив, что Украина в два раза больше Франции

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на экономическом форуме в Давосе 18 января объявил, что территория Украины почти вдвое больше площади Франции.

ОБ этом сообщает «Inforesist».

«Я из Украины, страны, почти вдвое большей, чем Франция. Это самая большая страна в Европе», — сказал он (видео на 25 минуте 13 секунде).

Отметим, территория Украины – 603 628 км², территория Франции – 547 030 км². Площадь европейской части России — 3 960 000 км², что составляет 40% площади всей Европы.

Напомним, ранее Кличко "отметился" ляпом про своих заместителей.