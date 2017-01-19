«Нет посещаемости в зале»: Парубий закрыл вечернее заседание Рады через 5 минут после регистрации нардепов

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента досрочно - через 5 минут после регистрации нардепов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

"Сейчас я провожу финальное рейтинговое голосование на предмет персонального присутствия нардепов в зале", - отметил глава парламента.

Отметим, что в зале зарегистрировались более 300 парламентариев, однако в ходе голосования было установлено, что в зале находится лишь 169 депутатов.

"Таким образом в зале 169 депутатов... В связи с тем, что нет посещаемости в зале, я объявляю вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрытым", - отметил Парубий.

Подчеркнем, что утреннее пленарное заседание также пришлось закрыть досрочно из-за отсутствия кворума.

Напомним, более 25 тысяч украинцев подписали электронную петицию с обращением к Порошенко рассмотреть вопрос о лишении мандатов депутатов-прогульщиков.