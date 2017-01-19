Ценный Кадр!

Всей редакцией думали, как одним словом назвать чудесные кадровые перестановки от премьера Владимир Гройсман, который перевел Евгения Бараха на новую руководящую должность.

Извините, но цензурных вариантов, подходящих для публикации, не будет.

Нам всем интересно, Владимир Борисович, подскажите, а какими-такими критериями вы руководствовались при поиске нового, комфортного кресла для этого, судя по всему, многопрофильного специалиста?

Может, вам неизвестно было о всех кадровых «приключениях» Бараха в разгар строительного сезона, которые не то, что не дали результат, а опозорили на местах в первую очередь Вас, заявившего о приоритете власти строить дороги? Сколько денег вернулось в Киев из-за не освоения? Хотя да, может, и лучше, что не разворовали. Но ведь и дорог, как не было так и нет. На Николаевщине так точно.

Евгений Барах А что, хорошая формула для приема на руководящую должность... Главное, чтобы было подходящее напутствие от предыдущего руководителя, в данном случае - министра инфраструктуры Владимир Омелян.

Помнится во время одного из своих визитов в Николаевскую область он, отвечая на вопрос, говорил, что строительство дорог в Николаевской области в 2016-м - это их совместная ответственность с Барахом.

Год прошел, строительство так и не началось, сезон провалили, и та «помощь и поддержка», которую Барах оказывал Службе автомобильных дорог у Николаевской области в лице его советника Николая Шульги, как-то не особо помогли выполнить поставленные задачи. Так, кто должен ответить? Если не Барах, которому взамен этого нашли новое место. Я уже молчу о том, что два месяца усердных поисков он числился первым замом главы «Укравтодора», но на рабочем месте не появлялся... разве это преступление... всего-то... народ Украины стерпит?!

В общем, с этим назначением мне в первую очередь хотелось бы поздравить всю нашу редакцию, так или иначе потратившую тучу времени на все эти, как оказалось, бессмысленные перипетии. И, конечно же, каждого депутата областного совета, потерявшего ни одну нервную клетку в этой бестолковой и безрезультатной борьбе за ремонт дороги на округе/в области... Как видите, та «недолуга кадрова політика» из Киева, о которой вы трубили с трибуны на сессиях, а мы транслировали нашим дорогим читателям, то всьо наклеп...нам всем просто показалось!