Секретаря Первомайского горсовета от «Оппоблока» заподозрили в пьянстве на рабочем месте

Секретарь Первомайского городского совета, представитель «Оппозиционного блока» Сергей Бондарчук 18 января находился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат Первомайского горсовета от партии «Свобода» Михаил Медведчук.
Напомним, что Бондарчука избрали секретарем Первомайского городского совета 24 ноября с минимально допустимым количеством голосов "за" – 19 из 36.
«По моему мнению, достойный человек и политик после такого должен написать заявление об отставке… все знают, кто такой Бондарчук. Зайдите в Первомайский исполком и без шума, тихо поговорите с простыми работниками. Я уже молчу о том, какой «штын» стоит в кабинете», - написал Медведчук в посте и в комментариях к нему.
Судя по видео, опубликованному ресурсом «Первомайск.Инфо», нельзя с уверенностью говорить, пьяным или трезвым был Бондарчук. Вместе с тем на видео у него несколько неразборчивая речь, а мэр Первомайска Людмила Дромашко, которую вызвали к Бондарчуку, была явно разозлена из-за случившегося. Также Дромашко сказала, что примет меры к Бондарчуку.
В то же время Сергей Бондарчук на своей странице в «Facebook» написал, что не был пьян, а чувствовал себя «не очень хорошо». Бондарчук полагает, что его хотят устранить от должности.
«О событиях, которые произошли 18 января, считаю это прямой провокацией с целью отстранить меня от доверенной мне должности. Да, я действительно себя чувствовал не очень хорошо, но никоим образом это не было связано с употреблением спиртных напитков. Я никогда не позволял себе употреблять спиртные напитки на рабочем месте и не позволю себе этого в будущем, я отвергаю все обвинения по этому поводу. Считаю, что суд даст этому надлежащую оценку», - написал Бондарчук.