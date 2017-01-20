Секретаря Первомайского горсовета от «Оппоблока» заподозрили в пьянстве на рабочем месте

Секретарь Первомайского городского совета, представитель «Оппозиционного блока» Сергей Бондарчук 18 января находился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат Первомайского горсовета от партии «Свобода» Михаил Медведчук.

Напомним, что Бондарчука избрали секретарем Первомайского городского совета 24 ноября с минимально допустимым количеством голосов "за" – 19 из 36.

«По моему мнению, достойный человек и политик после такого должен написать заявление об отставке… все знают, кто такой Бондарчук. Зайдите в Первомайский исполком и без шума, тихо поговорите с простыми работниками. Я уже молчу о том, какой «штын» стоит в кабинете», - написал Медведчук в посте и в комментариях к нему.

Судя по видео, опубликованному ресурсом «Первомайск.Инфо», нельзя с уверенностью говорить, пьяным или трезвым был Бондарчук. Вместе с тем на видео у него несколько неразборчивая речь, а мэр Первомайска Людмила Дромашко, которую вызвали к Бондарчуку, была явно разозлена из-за случившегося. Также Дромашко сказала, что примет меры к Бондарчуку.

В то же время Сергей Бондарчук на своей странице в «Facebook» написал, что не был пьян, а чувствовал себя «не очень хорошо». Бондарчук полагает, что его хотят устранить от должности.