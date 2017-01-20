Нардеп Вилкул на фоне Капитолия призвал не допустить, чтобы судьба Украины решалась без украинцев

Украина не должна стать частью «международных сделок» без соблюдения национальных интересов страны и нельзя допустить, чтобы судьба Украины решалась без украинцев на геополитическом уровне.
Такое заявление сделал народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул на фоне американского Капитолия в Вашингтоне.
"Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью. В мире реально есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых – Америка", - заявил Вилкул.
По мнению нардепа, на сегодняшний день до конца не ясно, какой будет политика новоизбранного президента США Дональда Трампа по отношению к Украине, но ясно, что не такой, как была у предыдущей администрации.
Помимо прочего, народный депутат перечислил, какие именно должны быть национальные интересы Украины, среди которых первым он назвал национальный прагматизм.
"В интересах Украины сохранить целостность, закончить войну. Получив экономическую поддержку и рынки, восстановить экономику, создать рабочие места, повысить уровень жизни людей. В современном многовекторном мире нельзя впадать в крайности и жить философией «зрад и перемог». Мир сложнее", - подытожил Александр Вилкул.