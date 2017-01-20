Нардеп Вилкул на фоне Капитолия призвал не допустить, чтобы судьба Украины решалась без украинцев

Украина не должна стать частью «международных сделок» без соблюдения национальных интересов страны и нельзя допустить, чтобы судьба Украины решалась без украинцев на геополитическом уровне.

Такое заявление сделал народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул на фоне американского Капитолия в Вашингтоне.

"Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью. В мире реально есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых – Америка", - заявил Вилкул.

По мнению нардепа, на сегодняшний день до конца не ясно, какой будет политика новоизбранного президента США Дональда Трампа по отношению к Украине, но ясно, что не такой, как была у предыдущей администрации.

Помимо прочего, народный депутат перечислил, какие именно должны быть национальные интересы Украины, среди которых первым он назвал национальный прагматизм.