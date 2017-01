С чем Украина придет к Америка Трампа и как сохранить поддержку США

20 января украинско-американские отношения меняют формат. У отношения между Украиной и администрацией Обамы, а также между Украиной и администрацией Дональда Трампом – разный бэкграунд, разные подходы, разная атмосфера.

Только ожидания Киева схожи: чтобы Соединенные Штаты если не защитили, то по крайней мере системно помогали нам защищать себя самим.

Показательно, что в мире опасность президентства Трампа для Украины оценивают значительно драматичнее, чем в самой Украине. В украинских властных кабинетах избрание Трампа стало сюрпризом, но не нокаутом. Есть заметное желание наладить контакт: Киев наконец всерьез взялся за генерацию идей на американском направлении.

Украина явно не готова лишиться того уровня отношений с США, который был на протяжении последних трех лет.

Самый большой вызов на этом пути – доказать новой администрации, что Украина – это не сплошной беспорядок (mess), а возможность, выгодное место для американских инвестиций в широком смысле этого слова: инвестиций в сферах политики, безопасности и финансов.

Поэтому важно сформулировать и правильно донести до администрации Трампа ответы на два вопроса:

Какова добавленная стоимость государства Украина для США?

Почему поддержка независимой Украины отвечает интересам Соединенных Штатов?

НАСЛЕДИЕ ОБАМЫ

Еще до президентских выборов в США Киев понял, что есть определенные вопросы, которые при администрации Обамы просто нет смысла продвигать, поскольку их встречают в Белом доме с непониманием или даже раздражением (например – двустороннее соглашение по безопасности или предоставление летального оружия).

Эти вопросы сознательно отложили для обсуждения с новым президентом США, которым, как ожидали в Киеве, станет Хиллари Клинтон.

Также задолго до выборов стало ясно, что от Обамы не стоит ждать громких экспромтов на украинском направлении. Мы не были даже среди потенциальных кандидатов на историю его успеха, хозяин Белого дома не готов был лично инвестировать в наше государство. Он стал первым президентом за время нашей независимости, который ни разу не посетил Украину

В отличие от вице-президента Джозефа Байдена.

У него как раз были намерения превратить "любимый проект Байдена" (так назвали Украину в его окружении) в "историю успеха Байдена" как вице-президента США.

Но хватит о негативе.

Какое же положительное наследие оставила администрация Обамы и что критически важно сохранить при Трампе?

Сдерживание российской агрессии

Несмотря на критические оценки политики Обамы на украинском направлении, очевидно, что есть вопросы, в которых 44-й президент США продемонстрировал достойное лидерство и последовательность.

Это – вопрос санкций в отношении России и способность координировать их на международном уровне, в частности с ЕС и G7.

Белый дом четко выдержал санкционную линию – и по жесткой привязке санкций к ПОЛНОМУ выполнению Минских договоренностей, и по постоянному расширению санкционного списка. Только за последний квартал США трижды расширяли список санкций в отношении России, два из них непосредственно связаны с агрессией в отношении Украины, а в последние дни досрочно продлили на год "мартовский" санкционный пакет.

При Трампе вопрос сохранения санкций остается открытым. Большинство американских экспертов и чиновников сходятся во мнении, что новая администрация будет нацелена на пересмотр санкций в отношении России, поскольку не видит в них особой добавленной стоимости с точки зрения изменения поведения Путина.

При этом навязывается аргумент, что санкции лишь усиливают позиции Путина внутри России.

Достаточно популярным в приближенных к новой администрации кругах является мнение, что снятие санкций не должно быть привязано к полному выполнению Минска, а должно быть пошаговым, как награда за каждый этап (как известно, такая позиция поддерживается и в некоторых странах ЕС). Есть даже вопрос, признает ли Трамп вообще приоритетность Минских договоренностей в урегулировании ситуации вокруг Украины.

В целом Соединенные Штаты неоднократно давали основания утверждать: приоритетом для них является недопущение новой эскалации на Донбассе, а не устойчивое урегулирование конфликта.

Уровень психологической готовности в США к заморозке конфликта на Донбассе был достаточно высоким еще как минимум в 2015 году.

Сотрудничество в сфере безопасности

На конец второго срока Обамы Украина и США вышли на очень понятный механизм сотрудничества в сфере безопасности. В Минобороны и Генштабе отмечают, что ни с одной другой страной мира мы не имеем такого интенсивного взаимодействия. Фактически, надежды на практическое сотрудничество с НАТО воплотились по линии Украина-США.

Складывается впечатление, что в Киеве только за последний год по-настоящему оценили консультативно-совещательную помощь США, поскольку ранее фокус был на просьбах о военной помощи (в частности, летальной).

Только положительные отзывы приходилось слышать о делегированном США советнике Минобороны Украины, легендарном генерале Джоне Абизаиде. А еще были 350 инструкторов в Яворове и американские советники по разработке доктринальных документов.

Для Украины принципиально важно, чтобы линия сотрудничества в сфере безопасности и обороны сохранилась и при новом президенте.

Американские инсайдеры в целом прогнозируют, что программы по безопасности останутся в силе. Возможно, более скрупулезной будет оценка их эффективности. Сразу несколько представителей команды Трампа ранее также заявляли о возможности продажи Украине летального вооружения (именно продажи, а не предоставления).

США уже утвердили в оборонном бюджете на 2017 год 350 миллионов долларов помощи для Украины – на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.

В оборонном ведомстве рассчитывают на дальнейшее предоставление средств радиоэлектронной борьбы, систем связи, дронов, РЛС контрартиллерийской борьбы и средств медицинской реабилитации. Важной была бы помощь США в развитии Военно-морского флота Украины. Некоторые из шагов в этих направлениях уже готовятся в США на уровне Конгресса и Государственного департамента.

Реформы и личности

Что же касается содействия США реформам, то сейчас с уверенностью можно утверждать:

Петру Порошенко так и не удалось приятно удивить Белый дом Обамы в роли решительного реформатора.

"Украине в ее нынешнем состоянии нужен президент, который может быть радикальным реформатором, а Порошенко, как мы убедились, таковым не является", – признал представитель американского правительства в разговоре не под запись, и эта оценка в целом отражает подход Белого дома времен Обамы.

Однако есть основания считать, что далеко не все важные для Украины члены новой администрации сформировали свое впечатление о Порошенко, и не исключено, что их критерии оценки украинского президента будут другими, чем при Обаме и Байдене.

Не удалось заручиться особым доверием в Вашингтоне и премьеру Владимиру Гройсману. В США говорят, что понимают: для Гройсмана установлены определенные "буйки", за которые он не может "заплывать". Хотя добавляют: ожидали, что он будет не так преданно соблюдать эти ограничения.

Не оправдал ожиданий американцев и генпрокурор Юрий Луценко, которому еще летом 2016 года в США предоставили едва ли не полный карт-бланш на реформирование Генпрокуратуры.

Американцы сами себя загнали в ловушку собственного персонализированного подхода "кто угодно, лишь бы не Шокин". Подход не сработал.

Львиную долю энергии и времени пришлось уделять отстаиванию полномочий НАБУ, которое в США не рискуют называть реформаторской историей успеха, учитывая неоправданные ожидания от масштабов деятельности этого антикоррупционного органа. То ли призыв, то ли просьба, которую публично высказал Байден Яценюку на бизнес-форуме в 2015 году: "Сажайте людей в тюрьму" ("Put people in jail") – и которая абсолютно перекликается с настроениями в украинском обществе, так и не был услышан Киевом.

Stand for Ukraine

Администрации Обамы не удалось довести до логического завершения (то есть подписи президента США) историю с принятием Акта в поддержку Украины (STAND for Ukraine Act), который бы на законодательном уровне запрещал президенту США признавать аннексию Крыма и дал бы Конгрессу право на снятие санкций.

Этот законопроект застрял в профильном комитете Сената.

Руководитель комитета, республиканец Боб Коркер, которого после победы Дональда Трампа называли среди потенциальных кандидатов на пост госсекретаря, отстоял позицию о несвоевременности принятия такого законопроекта. Позиция Коркера стала определяющей, несмотря на слухи, что компания Exxon Mobil, бывший гендиректор которой Рекс Тиллерсон номинирован Трампом на госсекретаря, лоббировала против этого законопроекта (хотя сам Тиллерсон опровергает такую информацию).

Так или иначе, Конгресс по-прежнему остается самым мощным голосом в поддержку Украины.

Даже если STAND for Ukraine не будет принят, на рассмотрении Конгресса есть и будут другие законодательные акты о поддержке Украины и сохранении/введении санкций в отношении РФ. В частности, всеобъемлющий законопроект от сенатора-демократа Бена Кардина.

Важным политическим сигналом стало обращение 27 американских сенаторов, демократов и республиканцев, к новоизбранному президенту США с призывом усилить помощь Украине в сферах политики, финансов и безопасности.

Инвестиционный провал

За время президентства Обамы не удалось совершить инвестиционный прорыв в отношениях между Украиной и США. Тестовая история для Соединенных Штатов, приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ), закончились репутационным фиаско для Украины.

Американцы, которые не один год интересовались этим объектом, утратили к нему интерес, когда заподозрили политические игры вокруг его продажи и узнали о так называемом долге ОПЗ перед Дмитрием Фирташем в $250 млн.

Украина не стала привлекательным местом для американских инвесторов даже несмотря на вовлеченность министра торговли США Пенни Притцкер, которая, как говорят, лично обзванивала руководителей американских компаний и приглашала их на бизнес-форум Украина – США.

Сегодня Украине целесообразнее сконцентрироваться на том, чтобы сохранить имеющихся американских инвесторов и стимулировать их к расширению инвестиций, чем добиваться прихода новых.

АМЕРИКА ТРАМПА И УКРАИНА

Хотя мировые СМИ и записали Украину в активные сторонники победы Клинтон, в окружении Порошенко настаивают: лично президент не сделал во время кампании ни одного жеста в ее поддержку.

В разгар президентской гонки Порошенко принимал у себя близкого соратника Трампа Ньюта Гингрича с женой. Также он выдерживал сбалансированную линию по этому поводу в общении с американскими медиа (показательным называют его интервью Фариду Закарии на CNN).

Но в США не все доверяют такой версии.

Фактор Манафорта

Против украинской власти продолжает играть скандал с бывшим советником Януковича и экс-руководителем кампании Трампа Полом Манафортом, который убежден, что истоки информации об "амбарной книге Партии регионов" появились по заказу Демпартии США.

Вопрос осложняется тем, что Манафорт остается в окружении Трампа.

По данным отдельных источников, он даже принимал активное участие в обсуждении кандидатур в новую администрацию.

Вопрос о его роли в формировании политики новой администрации в отношении Украины остается открытым. По некоторой информации, Украины не будет в поле порученных ему задач, однако это не означает, что он при случае не сможет донести определенные месседжи до нового президента.

К тому же представители бывшей Партии регионов, которые хорошо знали Манафорта, активно пытаются реанимировать этот канал коммуникации.

Очевидно, Киеву будет сложно наладить доверительный диалог с новой администрацией, если Трамп будет считать, что Россия содействовала, а Украина препятствовала его президентству. Хотя сегодня, после отчетов разведки, больше похоже на то, что Россия на самом деле помогла подорвать его легитимность, а победить на выборах он смог бы и без российского "содействие".

Без сантиментов

Несмотря на все это, в Украине (по крайней мере, на официальном уровне) не склонны излишне драматизировать ситуацию. Этому есть несколько причин и объяснений.

Во-первых, разочарование политикой на украинском направлении со стороны администрации Обамы.

Сам факт, что Обама не нашел возможности (или не счел необходимым) посетить Украину, более показателен, чем любые декларации о поддержке.

Это разочарование, очевидно, будет эксплуатироваться украинскими переговорщиками в контактах с новой администрацией. Тезис "если бы Обама мгновенно отреагировал на попытки аннексировать Крым, то дальнейшей агрессии России не последовало бы" вызывает одобрение у представителей команды Трампа.

Во-вторых, и в Киеве, и в Вашингтоне есть ощущение, что Дональд Трамп не будет столь активно интересоваться ходом реформ и борьбы с коррупцией, как интересовался Байден и, наверное, интересовалась бы Клинтон.

Такое положение дел абсолютно устраивает высшие чины в Украине.

Однако не стоит забывать, что проблемы с коррупцией однажды могут использовать как повод вычеркнуть Украину из перечня приоритетов новой администрации.

Также можно ожидать, что у Трампа будут более придирчиво относиться к помощи за счет американских налогоплательщиков. Поэтому украинскому правительству было бы целесообразно самому инициировать аудит американской помощи Украине.

В-третьих, в Киеве очень сомневаются в том, что у Трампа получится "перезагрузить" отношения с путинской Россией на длительный период, хотя практически никто не сомневается, что на первых этапах Трамп попытается это сделать, к тому же без особого учета интересов Украины.

Однако есть основания надеяться, что двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины в Конгрессе, разные позиции в самой администрации Трампа, а также дискурс, сформированный после отчета разведывательных ведомств, не позволят президенту США реализовать "большую договоренность" (grand bargain) в ее российском понимании, если только Украина сама не предложит или не одобрит ее.

Поиск путей

Победа Трампа стала неожиданной для Украины, но она открыла второе дыхание украинской политики на американском направлении.

Начали происходить брейнсторминги высокого уровня. Востребованной стала независимая экспертиза на американском направлении. Наконец-то в Киеве начали думать, как заинтересовать США Украиной – не обязать, как было при Обаме, а именно заинтересовать. АП даже наняла лоббистскую структуру в США с месячным гонораром в $50 тыс., задача которой, среди прочего, – усиливать связи между Украиной и США.

Жаль, что такая активность Киева проявилась лишь после избрания Трампа президентом.

Влияние на новую американскую политику возможно и по линии вице-президент Байден – вице-президент Пенс. Байден использовал процесс передачи дел своему преемнику, чтобы ознакомить его с ситуацией в Украине и эмоционально вдохновить украинским досье.

В дипломатических кругах даже ходили слухи, что Байден сказал что-то вроде: "Не поеду с визитом в Киев, пока не буду убежден, что мой преемник все понял про Украину".

Уже в первые месяц-полтора после выборов важные эмиссары из Украины посетили башню Трампа в Нью-Йорке и провели полуторачасовую беседу с тогда уже номинированным советником Трампа по вопросам национальной безопасности генералом Майклом Флинном. Впечатления от встречи остались вполне положительные: Флинн, которого обвиняли в пророссийских взглядах из-за его участия в праздновании RT (известное фото с Флинном за одним столом с Путиным) и соответствующие комментарии, оказался весьма благодарным собеседником и произвел хорошее впечатление, а в его команде оказались те, кто хорошо ориентируется в украинских вопросах.

Довольно положительное впечатление сложилось и после телефонного разговора Трампа с Порошенко. Интересный нюанс: Трамп готов был разговаривать с президентом Порошенко в понедельник 14 ноября. Однако поскольку Порошенко находился в Швеции,

он хотел перестраховаться на предмет "подлинности" звонка Трампа после скандала с пранкерами, поэтому разговор перенесли на 15 ноября. Тем более, что Трамп звонил с обычного мобильного номера.

В самой беседе показательными были три момента. Во-первых, Трамп без всяких дипломатических формальностей попросил Порошенко: "Tell me about aggression", назвав действия РФ именно агрессией.

Во-вторых, Трамп спросил, что Обама сделал для того, чтобы остановить нападение РФ. В-третьих, насколько мне известно, он ни словом не обмолвился о реформах и борьбе с коррупцией.

Оппозиционная дипломатия

Подходы к новой администрации США ищет не только официальный Киев, но и неофициальный. Или даже оппозиционный.

Это и вышеупомянутые друзья Пола Манафорта из прежней региональной обоймы.

Это и олигарх Пинчук, который долго инвестировал в Клинтонов, но после выборов быстро сориентировался в ситуации, не только написав известную статью, близкую по духу некоторым из окружения Трампа (и тем самым доказав, что он все же олигарх, а не филантроп, как он много лет пытался доказывать), но и пригласив в Давос Роберта Гейтса, бывшего министра обороны и на сегодняшний день важного консультанта новоизбранного президента.

Это и Саакашвили, который в свое время убедил переборчивого бизнесмена Трампа построить Trump Tower в Батуми.

Это даже беглец Онищенко, который ранее пересекался с Трампом по конным делам.

* * * * *

Безусловно, есть и вопросы, на которые пока нет ответа ни в Киеве, ни в Вашингтоне, и которые содержат в себе как определенные возможности, так и риски.

– До сих пор неизвестно, какой будет роль в вопросе перезагрузки отношений с Россией разных игроков новой администрации. Получит ли Госдеп карт-бланш или превратится в придаток Совета национальной безопасности, как де-факто было при Обаме?

– Как создать и донести до Вашингтона хорошую историю (good story) об Украине, которая базировалась бы на реальных фактах? Как убедить Вашингтон, что Украина достойна американских инвестиций в широком понимании – в политике, сфере безопасности и бизнесе?

– Насколько США при Трампе будут ощущать потребность усилить свою роль в процессе урегулирования ситуации вокруг Донбасса? Его отношение к Нормандскому формату и "Минску" как основе решения конфликта – также под вопросом.

– Какими будут условия для дальнейшей помощи Украине? Все американские собеседники убеждены: любая помощь США Украине будет иметь больше условий, чем при предыдущей администрации.

Резюмируя, нужно сказать, что успех в отношениях с Америкой Трампа в большой степени будет зависеть от того, насколько эффективно Украина сможет сформулировать и донести до новой администрации две позиции:

– Какова добавленная стоимость государства Украина для США?

– Почему поддержка независимой Украины отвечает интересам Соединенных Штатов?

Вот тогда украинская капля гораздо эффективнее будет точить американский камень.

Автор: Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики, для "Европейской правды"