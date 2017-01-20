Уже около месяца Кабмин не рассматривает кадровые вопросы: у главы Николаевской ОГА утвержден только один зам

Вячеслав Бонь Заместители губернатора Николаевской области Алексея Савченко не утверждены официально в связи с тем, что Кабинет Министров Украины в течении месяца не рассматривал ни одного кадрового вопроса.

Об этом в комментарии «Преступности. НЕТ» рассказал заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь.

Как известно, Вячеслав Бонь прошел конкурс на первого заместителя губернатора, но до сих пор нет распоряжения от Кабинета Министоров Украины об официальном утверждении чиновника.

- Три или четыре недели Кабмин не одного кадрового вопроса не рассматривал в Украине. Это значит, что я там числюсь, в отличии от всех остальных, «прызначеным». Только вчера разговаривал об этом. Я же заместитель в любом случае, - комментирует Бонь.

Касательно остальных заместителей, на вопрос на каком основании они работают в ОГА, имеют дело с документами, Бонь утверждает, что Александр Кушнир тоже назначен, а вот Виталий Киндратив просто победитель конкурса.

- Кушнир тоже назначен. А Киндратив пока как победитель конкурса, но подписи он не ставит, - ответил Бонь.

Эту информацию в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил и начальник кадрового отдела Николаевской ОГА Михаил Кондратюк. По его словам, основная загвоздка с назначениями заместителей, кроется в том, что ожидается их согласование с Кабинетом министров Украины.

Напомним, что по итогам конкурса на должность первого заместителя главы Николаевской ОГА, победителем стал Вячеслав Бонь, который пришел на должность заместителя при губернаторстве Вадима Мерикова и остался после прихода Алексея Савченко. При этом ранее он заявлял, что видит для себя перспективы остаться в команде нового губернатора, но навязываться не собирается.

Как известно, 19 октября Николая Романчука уволили с должности первого заместителя председателя Николаевской ОГА. Романчук сейчас является подсудимым в деле о получении крупной взятки. В конце октября был объявлен конкурс на должность первого заместителя Николаевской ОГА.

На данный момент уже состоялись конкурсы на должности двух заместителей председателя Николаевской ОГА. В конкурсе на дожность вице-губернатора по вопросам децентрализации победил Александр Кушнир, а в конкурсе на занятие временно вакантной должности еще одного вице-губернатора - Виталий Киндратив.