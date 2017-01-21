Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в военной сфере, - СНБО

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон выступили за усиление украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. По словам Турчинова, блокирование поставок летального оружия Украине или технологий его производства «мы считаем стратегической ошибкой». Секретарь СНБО добавил, что Великобритания всегда поддерживала Украину, «за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень». Фэллон заявил, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине.

- Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества, - сказал он.

В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на Донбассе и попытки России увеличить свое влияние на мировой арене путем дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Фэллон заверил, что позиция Великобритании по санкционному давлению на Россию остается неизменной: санкции должны оставаться до полного выполнения достигнутых в Минске договоренностей.