Инаугурация Президента США Дональда Трампа ОНЛАЙН

В пятницу, 20 января, начались празднования, посвященные инаугурации нового Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса, которые будут принимать присягу.

Как сообщается, присутствовать на церемонии будут семьи Трампа и Пенса, члены Конгресса, Верховного суда США, представители дипкорпуса и другие.

Церемония инаугурации запланирована на 11:30 по местному времени (18:30 по киевскому). После приведения Трампа и Пенса к присяге от Капитолия до Белого Дома пройдет традиционный парад. В нем примут участие около 8 тыс. человек из 40 организаций, в том числе средних школ, университетских оркестров, групп ветеранов, служб быстрого реагирования.

Дональд Трамп станет 45-м президентом США. Трамп выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.

Онлайн-трансляция от "Радио.Свобода".

Новоизбранный президент Трамп и вице-президент Пенс присягнут перед домом Капитолия на глазах у американских и мировых чиновников, а также десятков тысяч зрителей.

Перед клятвами приглашенные гости выступят с короткими речами, будут также молитвы в исполнении религиозных лидеров, а также музыкальные выступления ансамбля Корпуса морской пехоты США.

Будущий вице-президент, бывший губернатор Индианы Майк Пенс поклянется перед судьей Верховного суда Клэренс Томас перед тем, как слова присяги произнесет новоизбранный президент.

Дональд Трамп поклянется председателю Верховного суда США Джону Робертсу-младшему.