Скандал вокруг «Укрзалізниці»: Омелян назвал Бальчуна «капризным шоуменом», а тот ответил обвинениями в саботаже

Бальчун и Омелян Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал руководителя «Укрзалізниці» Войцеха Бальчуна.

Об этом он написал в «Facebook», комментируя решение вывести «Укрзалізницю» из подчинения Мининфраструктуры.

«Да, на номинационном комитете я голосовал против Бальчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго», - заявил министр.

«Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал», - отметил Омелян.

Министр заявил, что обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей в «Укрзалізниці», однако в ответ в Кабмине решили вывести компанию из сферы ответственности Омеляна.

Войцех Бальчун на своей странице в «Facebook» ответил на слова министра и поделился постом Омеляна от апреля 2016 года, в котором тот выразил восторг в связи с назначением нового главы «Укрзалізниці».

«Публичная полемика в стиле «сам дурак» для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами. Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя. Оставим инфантильные реакции без комментариев. «Facebook» помнит все», - написал он в Бальчун.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию ж/д путей на Николаевщине.