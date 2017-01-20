Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Януковича

Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.

Так, в ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.

В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.

Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других. Кроме того, адвокаты Януковича попытались заявить отвод всему составу Печерского суда.

Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.