«Да, я являюсь поклонником Трампа», - Насиров объяснил свое присутствие на инаугурации президента США

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присутствовал 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа по приглашению своих бывших коллег.

Об этом Насиров сказал журналистам, передает УНИАН.

«Да, я являюсь поклонником (Трампа – ПН). Был в отпуске в США, интересно было посмотреть такое великое событие в мире на сегодняшний день. Хобби, стараюсь за этим следить. Меня пригласили бывшие коллеги по работе», – сказал Насиров.

По его словам, билет на мероприятие обошелся ему примерно в 200-300 долларов.

«Я не думаю, что там такая большая стоимость, мне кажется, билет на инаугурацию стоит 200 или 300 долларов», – сказал Насиров.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что минимальная стоимость билета на инаугурацию американского президента составляла 20 тыс. долл.

Как известно, ранее глава одесской таможни Марушевская обвинила руководство ГФС в саботировании внедрения новой системы обработки данных. Также Марушевская заявила, что глава ГФС Роман Насиров стоит на защите коррупционеров.

Отметим, что правоохранительные органы Латвии в деле Насирова выявили оффшорные фирмы, на счета которых могли перечислять взятки для ГФС.