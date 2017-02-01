Николаевский депутат от «БПП» унизил жителей Донбасса, заявив, что название их региона произошло от ругательства

Евгений Рымарь Депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко» Евгений Рымарь написал унизительный пост в социальной сети «Facebook» в отношении жителей Донбасса, заявив, что данный регион назван от английского ругательного слова.

«Немного фактов о донбассе: А вы знали что основателем Донецка был англичанин Джон Юз? Мало того, название донбасс произошло от английского dumbass, что в переводе на русский означает «д@лб@еб», - написал депутат.

В ответ на это заявление избранника из пропрезидентской партии многие его подписчики возмутились, написав, что это неприемлимо – оскорблять людей целого региона при том, что сказанное не имеет никакого отношения к реальности, так как слово «Донбасс» - это производная от «Донецкого бассейна» залежей каменного угля.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Евгений Рымарь подтвердил, что это действительно его слова и это его позиция.

Отметим, что статьей 161 Уголовного кодекса Украины за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 850 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, уже почти 3 года полиция и прокуратура Николаева безуспешно расследуют уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса за разжигание вражды в обществе в отношении бывшего главы Николаевского областного совета Игоря Дятлова и бывшего губернатора Николаевской области Геннадия Николенко, которые в январе-феврале 2014 года сделали ряд заявлений, унижающих честь жителей Западной Украины.

В своем видеозаявлении Игорь Дятлов, будучи должностным лицом, угрожал «смести с лица земли любого, кто посягнет на мир», при этом сделав лживое заявление о том, что якобы какая-то группа людей избила жителя Николаева «только за то, что он говорил на родном русском языке», о чем подробнее можно прочитать в публикации корреспондента «Преступности.НЕТ» Андрея Лохматова «Операция «Бандеры в Николаеве» или Технология обмана».

Также в течение месяца до побега Виктора Януковича из Украины бывший губернатор Николаевской области Геннадий Николенко вместе с экс-главой Николаевского областного совета Игорем Дятловым сделали ряд заявлений о якобы приехавших в Николаев «радикалах и нацистах» с «характерным западно-украинским акцентом», нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.