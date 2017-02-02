Новым фаворитом президентской гонки во Франции назвали центриста Макрона

Центрист Эммануэль Макрон имеет наибольшие шансы в борьбе за кресло президента Франции. При этом прежний фаворит гонки Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Reuters».

Опрос, проведенный 30 января по заказу издания «Les Echos», показал, что в первом туре выборов президента наибольшую поддержку получила бы Марин Ле-Пен. Ее рейтинг вырос на 3% и достиг 26-27%. Рейтинг Макрона вырос на один пункт и теперь составляет 22-23%. Наибольший регресс продемонстрировал Франсуа Фийон, чей рейтинг обвалился на 6 пунктов, до 19-20%.

Таким образом, Фийон, против жены которого проводится расследование о хищении около 500 тысяч евро, прогнозировано не попадает во второй тур выборов. При попадании во второй тур Макрона и Ле-Пен, первый должен победить с результатом в 65% голосов. В случае попадания во второй тур Фийона и Ле-Пен, лидер республиканцев также победит, но его результат составит 59%.

Как пишет «ВВС», Эммануэль Макрон ранее был инвестиционным банкиром, работал экономическим советником у президента Олланда, прежде чем в 2014 году заступить на пост министра экономики.

Он никогда прежде не избирался в качестве депутата и не участвовал в выборах. В свои 38 лет Макрон является одним из самых молодых кандидатов в президенты, а также является протеже действующего главы Франции Франсуа Олланда. Макрон женат на своей бывшей учительнице французского Брижжит Тронье, которая на 20 лет его старше и является матерью семерых детей.

В январе 2016 года Макрон посетил Москву и в интервью «РБК» заявлял, что Франция будет одновременно и придерживаться санкций против России, и пытаться наладить сотрудничество.

- Однако французская линия очень четкая: есть некоторые принципы, определенные на международном уровне, есть многоступенчатый процесс, которому дан ход, а именно - минские договоренности. Их сегодня требуется выполнять. В связи с этим могу сказать, что есть этот процесс и являющиеся его частью санкции, продленные до конца июля 2016 года, а есть [в отношениях Франции и России] текущая... работа, которая продолжается. С условием тех ограничений, которые накладывают санкции, эта работа позволяет сотрудничать, поддерживать обмен опытом, консолидировать наши позиции, - говорил тогда Макрон.

Как писала «Европейская правда», в декабре 2016 года Макрон выступал за возобновление мирных переговоров по Украине для того, чтобы постепенно уменьшить санкции против России.

Напомним, что конкуренты Макрона, и Ле Пен, и Фийон являются сторонниками президента РФ Владимира Путина.