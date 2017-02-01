ЦРУ опубликовали доклад о подготовке спецопераций в Украине в 1950-х

Американские аналитики в секретном исследовании из архива ЦРУ утверждали, что во многих регионах УССР население поддержало бы антисоветские спецоперации.

Об этом сообщает «ВВС».

Написанный в августе 1957 года доклад под названием «Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина» недавно был рассекречен и опубликован. Аналитики разобрались в настроениях населения, языковых особенностях и предпосылках возможной межнациональной борьбы в различных регионах республики, а также подробностях экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата регионов УССР.

В докладе акцентируется внимание на потенциальное содействии американским спецназовцам со стороны местного населения в антисоветской борьбе. Аналитики спрогнозировали это на основе исторических и политических событий, которые были на территории Украины на протяжении ста лет. В докладе Украина поделена на 12 регионов – от самого слабого до самого сильного антисоветского настроения.

Антисоветские настроения на карте исследователей растут с востока на запад Украины Пять зон для эффективных спецопераций ЦРУ

Американцы считали, что «способность к национальному сопротивлению в Украине может иметь более серьезные последствия для СССР, чем в других республиках союза», ведь УССР имела значительный экономический потенциал. Условными регионами, где США могли бы получить существенную поддержку, были Закарпатье, Волынь, Галичина, левобережные части Полтавской и Сумской областей, правобережная часть Кировоградской области, а также южное побережье Крыма – аналитики надеялись на поддержку крымских татар, которые могли избежать депортации.

На карте лояльности к советской власти видно, что самым лояльным был восточный регион УССР. Эту карту определяли по таким критериям, как этнический состав регионов, отношение к большевикам в 1917-1921 годах, отношение к немецкой оккупации и партизанским движениям, а также количество случаев вооруженного сопротивления советской власти.

Напомним, ранее ЦРУ рассекретило данные, что в 1974 году столкнулись американская и советская подлодки.