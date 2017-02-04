Россия заставляет главу «ДНР» Захарченко удерживать Ясиноватский плацдарм, иначе грозит его смещением, - разведка

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации предупредили руководителей так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих должностей.

Об этом сообщил на брифинге в субботу представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные военной разведки, передает "Украинская правда".

По его словам, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий.

"Вчера в Харцызске утром состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", - сказал Мотузяник.

Разведка также сообщает, что в пятницу 8 боевиков так называемого 9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты "Новоазовск" самовольно оставили передовые позиции с оружием.

"Чтобы уменьшить количество случаев дезертирства в рядах боевиков, начальник штаба так называемой "ДНР" распорядился устанавливать в тыловых районах блокпосты с целью выявления боевиков, которые самовольно оставляют боевые позиции", - сказал Мотузяник.

Как сообщалось, в пятницу Главное управление разведки заявило, что 2 февраля главарь боевиков так называемой "ДНР" Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.