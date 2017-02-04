В Крыму оккупационное правительство решило запустить газету на украинском языке

Во временно оккупированном Крыму "правительство" решило в ближайшее время начать издавать газету на украинском языке.

Об этом сообщил «глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» Заур Смирнов, передают "РИА Новости".

- Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте, - сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке «крымского правительства», а договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".

- В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты, — добавил Смирнов.

Напомним, в конце января этого года в Крыму ФСБ задержала адвоката крымских татар Полозова.