ООН вмешивается во внутренние дела Украины, - Минсоцполитики

Глава Минсоцполитики Андрей Рева называет вмешательством во внутренние дела Украины заявление координатора систем ООН Нила Уокера о невыплате пенсий жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом Рева заявил в эфире Радио Свобода.

"Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел. Его мало волнуют вопросы о том, что, например, убивают наших военнослужащих, о том, что идет война, о том, что иностранные военные находятся на нашей территории. Его это не волнует. Его волнует только одно - чтобы Украина платила пенсии людям, которые находятся на неподконтрольных территориях", - сказал Андрей Рева.

Представителя ООН не интересует, каким образом Украина должна это делать, отметил министр.

По его словам, возобновление соцвыплат - это 8-й пункт минских соглашений, и Украина "будет его выполнять, когда будут выполнены предыдущие семь", в том числе требования о прекращении огня.

Ранее координатор систем ООН в Украине Нил Уокер заявил, что ООН настаивает на возобновлении выплат украинских пенсий в оккупированном Россией Донбассе.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявляли, что только шестая часть пенсионеров в зоне АТО нуждается в выплате украинских пенсий.