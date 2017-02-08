Кабмин назначил новым главой Нацполиции Сергея Князева

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал нынешний глава Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Перед утверждением на новой должности Князев выступил перед членами Кабмина с короткой речью.

Накануне его кандидатуру внес на рассмотрение правительства глава МВД Арсен Аваков. По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнения членов комиссии.

Ранее на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова члены Консультативной комиссии подали кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Справка: Сергей Князев – глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, 45 лет. С 1992 г. Князев возглавлял ряд областных управлений МВД и полиции в самые сложные времена. Например, в 2014 г. был назначен в Донецкую область, в 2015 г. руководил правоохранителями в Закарпатье, в 2016 г. – в Ровенской области. На сегодня Князев возглавляет Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Князев, согласно декларации, владеет квартирой 74,9 кв. м в Броварах, двумя земельными участками в Киевской и Житомирской областях по 1000 кв. м каждый. Ездит на Honda Accord 2008 г. в. и живет на зарплату, которая за 2015 г. составила 67 184 грн.