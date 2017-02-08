Рада досрочно закрыла заседание из-за нехватки депутатов

Верховная Рада в среду, 8 февраля, досрочно завершила работу из-за нехватки депутатов.

Об этом сообщает "Левый берег".

Утреннее заседание обычно продолжается до 14 часов дня, но около 12:45 спикер Андрей Парубий провел рейтинговое голосование, которое показало, что в зале меньше 200 нардепов.

Он заявил, что этого недостаточно для результативных голосований и отпустил тех, кто был в зале. Рада продолжит работу в пленарном режиме в четверг, 9 февраля.

Отметим, что в среду и пятницу парламент проводит только утренние заседания, но явка в эти дни крайне низкая, поэтому обычно никаких серьезных решений Рада не принимает.

Напомним, 20 января спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий из-за отсутствия кворума закрыл вечернее пленарное заседание парламента досрочно - через 5 минут после регистрации нардепов.