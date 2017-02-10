На Николаевщине суд признал недействительными выборы депутата в Шевченковской громаде

Жовтневый районный суд Николаевской области 27 января признал недействительными результаты первых выборов депутата Шевченковской объединенной территориальной громады по одномандатному избирательному округу №2.

Об этом сообщили в гражданской сети «ОПОРА».

Напомним, что 18 декабря прошлого года прошли первые выборы в Шевченковской ОТГ. Было обнаружено, что в бюллетенях по округу №2 имя кандидата Олега Бобера ошибочно изменено на Анатолий.

Кандидат подал в суд административный иск, в котором просил признать, что измененное имя в избирательном бюллетене повлияло на результат волеизъявления, а также признать незаконным постановление Шевченковской сельской избирательной комиссии от 19 декабря 2016 года №10, в которой комиссия решила, что измененное имя является технической ошибкой и не повлияло на результат голосования. Кроме того, кандидат требовал назначить повторные выборы в округе.

«Жовтневый райсуд признал, что решение Шевченковского избиркома было противоправным, поскольку рассматривать вопрос о признании недействительными результатов выборов на соответствующем округе можно только после подведения итогов голосования и составления протокола территориальной избирательной комиссией. Также суд пришел к убеждению, что ошибка в бюллетенях повлияла на результаты выборов, поэтому признал результаты первых выборов депутата Шевченковской ОТГ по одномандатному избирательному округу №2 недействительными. Заявление о проведении повторных выборов суд оставил без рассмотрения, поскольку это не входит в его полномочия», - отмечено в сообщении.

Шевченковская сельская избирательная комиссия на заседании 8 февраля приняла решение суда к сведению. Комиссия отметила, что не в состоянии досрочно прекратить полномочия депутата Шевченковского местного совета, избранного от округа №2. Как отмечает юрист Ольга Коцюруба, комиссия должна обратиться в суд для разъяснения порядка исполнения решения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 1 января выбрали двух депутатов Александровской общины.