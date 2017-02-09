«Будет дешевле и эффективнее»: Яценюк готов поделиться с Трампом своим опытом строительства «Стены»

Бывший премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк готов передать в США проект «Стена», потому что он дешевле и эффективнее того, который США намерены построить на границе с Мексикой.

Об этом он заявил на V Киевском форуме по безопасности для молодежи, передает "Интерфакс-Украина".

«Что интересно, фактически по нашему проекту («Стена») балтийские страны так же начали строить границу… Если надо, то можем передать проект в Соединенные Штаты Америки — будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около 10 млн долларов. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется в Украине», — сказал Яценюк, отвечая на вопрос участников мероприятия.

Он акцентировал на том, что за два десятилетия «ни одно правительство, ни одна власть» не взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только в 2014 г. этот проект начал воплощать возглавляемое им правительство.

«К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этих работ мы сделали. Чтобы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас уже была бы построена граница», — убежден Яценюк.

Он заметил, что в этом году на строительство «Стены» в бюджете предусмотрено только 200 млн гривень, и он вместе с фракцией «Народного фронта» намеревается обратиться по этому поводу к Премьер-министру Владимиру Гройсману.

«Я знаю, что и Премьер-министр, и правительство, и МВД, и Государственная пограничная служба — все стоят за завершение реализации этого проекта. Моя позиция очень четкая: граница между Украиной и Россией будет построена», — заявил лидер «Народного фронта».

Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали о провале проекта «Стена» на границе с Россией.

Отметим, ранее сообщалось, что НАБУ даст оценку «Стене» Яценюка на границе с Россией.

Справка: проект «Стена», или «Европейский вал» — фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины и Российской Федерации по суходолу. Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября 2014 года.