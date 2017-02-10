Украинские дипломаты затролили кремлевского провокатора Филлипса

Сотрудники министерства иностранных дел Украины затролили кремлевского пропагандиста и пособника пророссийских террористов Грэма Филлипса, известного своими скандальными провокациями.

Так, в украинском дипломатическом представительстве в Великобритании в ответ на его просьбу об интервью с послом Натальей Галибаренко предложили провести эту встречу в здании Службы безопасности Украины.

"Мы готовы предложить "интервью" в Киеве - на улице Владимирской, 33 - в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении МИД.

.@GrahamWP_UK We are ready to set up your “interview” in Kyiv – 33 Volodymyrska Street – Security Service of Ukraine https://t.co/OetMxzy95I pic.twitter.com/7oWs61nbEV — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 февраля 2017 г.

В свою очередь обиженный таким отношением Филлипс не смог сдержать своего возмущения и пожаловался внешнеполитическому ведомству Великобритании, назвав себя при этом "независимым журналистом".

"Вот как украинское посольство реагирует на просьбу независимого журналиста об интервью. Угрозами. Это не приемлемо", - написал он.

Напомним, что ранее Филлипс неоднократно провоцировал разные скандалы. Так, в Латвии полиция задержала поклонника "русского мира", когда тот устроил провокацию во время марша латвийских легионеров.

В Лондоне он устроил скандал, пытаясь пробраться в музей, посвященный лидеру ОУН Степану Бандере.

Отметим, пособника террористов Грэма Филлипса задержали и допросили в британском аэропорту.