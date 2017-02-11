«Парубий отказывается опубликовать поименный список членов коалиции, потому что в ней нет необходимых 226 депутатов», - Вилкул

Александр Вилкул Провластные партии всеми силами пытаются помешать роспуску парламента, который разваливает экономику и продолжает делать людей еще беднее.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Вилкул, комментируя журналистам работу Верховной Рады.

"Коалиции в парламенте нет. Она формируется фракциями, но в сумме оставшиеся в коалиции БПП (142 депутата) и Народный Фронт (81 депутат) – это только 223 депутата при минимально необходимом количестве депутатов в коалиции (226 депутатов). Власть принимает решения за счет лжеоппозиционных сил, которые на самом деле являются «костылем власти» и голосуют за нужные решения", - уверен нардеп Александр Вилкул.

Политик напомнил, как еще в апреле прошлого года спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что коалиция есть и состоит из 230 депутатов, но это, по мнению Вилкула, были всего лишь слова.

"После этого, в своих официальных же ответах он ссылается на Конституцию и пишет, что это не в его полномочиях раскрывать информацию о коалиции. У меня вопрос – либо он врет в своих официальных ответах, скрывая, что коалиции нет, либо он нарушил Конституцию, когда сказал, что она есть и состоит из 230 депутатов. Ответ очевиден. Дорвавшиеся до власти политики пытаются удержаться в креслах всеми возможными методами. Когда в коалиции было необходимое количество депутатов, Парубий об этом везде говорил. Сейчас замолк. Причина простая, если в течение месяца, с момента развала нынешней коалиции, новая коалиция с необходимым количеством депутатов не будет создана, то Президент получит право досрочно распустить парламент", - отметил нардеп.

Александр Вилкул считает, что сегодня необходимо сменить существующий состав парламента не только потому, что не хватает депутатов в коалиции, а и потому что этот состав Верховной Рады, по мнению политика, не эффективен и люди ему больше не доверяют.