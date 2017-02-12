Конгрессмены США требуют расследования против советника Трампа за разговор с послом РФ

Ряд конгрессменов от Демократической партии США призвали к расследованию в отношении Майкла Флинна, действующего советника по вопросам безопасности при Белом доме, который, как предполагается, по телефону обсуждал американские санкции с послом России Сергеем Кисляком.

Об этом передает «Deutsche Welle».

Источники газеты «Washington Post» заявляют, что в разговоре с послом России Флинн призвал российскую сторону не реагировать слишком остро на новые санкции, введенные Обамой, поскольку российская и американская власть смогут уладить вопрос после инаугурации Трампа. Утверждается, что таким образом Флинн мог нарушить закон, потому что, на тот момент, не занимая официальных должностей, он не имел права поднимать подобные вопросы с представителем дипломатического корпуса.

В Белом доме заявили, что Трамп «полностью доверяет» Флинну, однако не исключили, что тема санкций все-таки поднималась во время его бесед с российским послом. При этом, по мнению представителя администрации Трампа, высказанном в ответе на запрос AP, сам Флинн «не может быть уверен», что тема санкций не обсуждалась в беседе.

Президент США заявил пятницу, что не знаком со статьей издания, но намерен разобраться в ситуации. В Кремле утверждают, что Флинн и Кисляк не обсуждали санкции.

Напомним, CNN сообщало, что спецслужбы США подтверждают часть компромата на Дональда Трампа. Подтверждения касаются информации о разговорах Трампа с дюжиной высокопоставленных российских чиновников и «другими россиянами».