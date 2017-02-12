В Великобритании заявили об увеличении числа кибератак со стороны России

В Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны российских хакеров, в том числе на правительственные учреждения.

Об этом сообщает «The Sunday Times» со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) страны Киаран Мартина, передает «Главком».

По его словам, российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась, в частности отмечается рост количества кибератак на «незащищенные цели», такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, где хакеры пытаются добыть персональные данные или научные разработки. Кроме того, злоумышленники пытаются похитить из баз данных правительственных ведомств секретную информацию, касающуюся внешней политики и обороны.

Он отметил, что в Британии ежемесячно фиксируется около 60 серьезных кибератак. Часть из них, по его информации, осуществляют хакеры, которых спонсирует российское правительство.

Как отмечает The Sunday Times, во вторник, 14 февраля, королева Великобритании Елизавета Вторая откроет новый киберцентр NCSC.

Как известно, за последнее время о кибератаки со стороны России сообщали, в частности Германия, Чехия, Норвегия и Нидерланды.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина способна достойно ответить на кибератаки России.