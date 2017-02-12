Новым Президентом Германии стал Штайнмайер

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Франк-Вальтер Штайнмайер
Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье был избран президентом страны.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Президента избирало Федеральное собрание в составе 1260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос.

61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. 

Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.

Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

Напомним, в июле 2016 года федеральный президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

76-летний Гаук занимал пост президента ФРГ с 2012 года, срок его полномочий составлял пять лет с возможностью повторного избрания.

Анатолий Чубаченко

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