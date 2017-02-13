Россияне все больше пользуются интернетом и меньше верят ТВ

Основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной интернет (39%), причем аудитория последнего увеличилась с 2010 года в три раза (с 13%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, пишет "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%).

По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизилась на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году). В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса.

Уровень доверия к другим источникам оказался не таким высоким: в правдивость информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей - 7%. При этом четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.

Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, происходящих в России, почти половина (49%) респондентов ответила утвердительно, 37% - отрицательно, 14% затруднились с ответом.

По данным опроса, 44% респондентов часто встречают в СМИ критику российских властей, 31% - редко, 19% - вообще с этим не встречались.