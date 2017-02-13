Команда организаторов «Евровидения» в Украине заявила о прекращении работы

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Команда, которая работала над организацией проведения "Евровидения-2017" в Украине, заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. 

Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Facebook, опубликовав скрин официального обращения команды.

"Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям... Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям", – написал Денис Блощинский.

"Я по настоящему желаю успеха Евровидению в Украине, но не вижу возможности больше быть в проекте. Прилагаю скан письма нашей команды, который подписали исполнительные продюсеры и представители моих 9 департаментов. В нем вы найдете более нашу общую позицию. Верю, что это нас всех научит многим важным вещам. Верю в наших людей. Верю в Украину. Спасибо всем-всем за поддержку", - добавил Блощинский.

В скрине обращения к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" указано, что команда организаторов "Евровидения" оставляет проект и прекращает работу над подготовкой к проведению конкурса.

"В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине", – говорится в обращении.

В команде организаторов подчеркнули, что назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом.

"Работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", – отмечают организаторы.

За это время, как отмечает команда, кроме презентации результатов их работы, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки.

"С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине", – резюмировали в обращении.

В команде организаторов считают, что предложенная им новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению Конкурса в Украине.

"Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды "Евровидения", к сожалению, не нашло поддержки у руководства ОАО "НОТУ". В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к "Евровидению" не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях", – заключили в обращении.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила о том, что оргкомитет "Евровидения" рассматривает Москву как возможное место проведения конкурса в 2017 году из-за проблем украинских властей с организацией мероприятия. Позже организаторы «Евровидения» опровергли слухи о возможном переносе конкурса в Москву.

Напомним, что Кабинет министров принял распоряжение, согласно которому на проведение Евровидения-2017 предусмотрено выделить средства в размере не менее 15 млн евро. Украина получила право провести Евровидение-2017 благодаря победе украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы на предыдущем конкурсе в Стокгольме. Местом проведения конкурса выбрали Международный выставочный центр на Левом берегу Киева.

Отметим, ранее исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин заявил, что Украину могут лишить права на проведение Евровидения.

Роман Свиридов

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