Сенат США одобрил кандидатуру Мнучина на должность министра финансов

Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Мнучина, бывшего исполнительного директора "Goldman Sachs", на должность министра финансов.

Об этом сообщает CNN.

"Последний член кабинета утвержден после длительного и спорного процесса утверждения", - отмечает CNN.

Сообщается, что в Сенате за кандидатуру Мнучина отдали 53 голоса, против - 47.

"Господин Мнучин имеет 30-летний опыт работы на различных должностях в финансовом секторе", - сказал председатель Сената по финансам Оррин Хэтч.

"Он имеет опыт управления большими и сложными предприятиями частного сектора и опыт по поиску компромиссов в сложных переговорах и принятия трудных решений, и ответственности за эти решения", - добавил он.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп нарушил обещание, данное избирателями, нанимая ветеранов Уолл-стрит, как Мнучин.

Как известно, в Сенате США демократы бойкотировали запланировано голосование по двум кандидатам президента США Дональда Трампа - Стивена Мнучина, кандидата на пост министра финансов, и Тома Прайса, кандидата на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб.

Выяснилось, что в бизнес-деятельности кандидата на пост министра финансов США, возможно, имеются некоторые моменты, противоречащие заявлениям, с которыми он выступал перед сенаторами во время слушаний.

По информации Reuters, Мнучин, банкир второго поколения "Goldman Sachs" (одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире), который вел торговлю ипотечными облигациями кампании (покинул ее в 2002 году), попал под критику со стороны демократов за поглощения группой его инвесторов в 2009 году банка IndyMac в Федеральной корпорации по страхованию депозитов (федеральное агентство США)